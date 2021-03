Auch in Corona-Zeiten setzt sich der Bund Naturschutz für die Umwelt ein. Alljährlich findet anlässlich des Weltwassertages die Müllsammelaktion "Mein Main muss sauber sein" statt, bei der sich auch der BN Ebensfeld beteiligt. Unter Einhaltung der Corona-Regeln ist heuer das Müllsammeln am Samstag, 20. März, von 13 bis 16 Uhr am Mainufer im Ortsbereich Ebensfeld geplant. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Anwesen Himmelreichstraße 1 in Ebensfeld . Helfer sind willkommen - eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Arbeitshandschuhe und gutes Schuhwerk sind mitzubringen, am Treffpunkt ist mit Maske zu erscheinen. red