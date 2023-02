Der Landkreis Lichtenfels lobt 2023 wieder einen Förderpreis für besondere Leistungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz aus. Der Preis wird von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels gestiftet und würdigt das ehrenamtliche Engagement einzelner Personen, Gruppen oder Vereine.

Viele Bürger setzen sich für den Arten- und Biotopschutz ein, kümmern sich um Nisthilfen, um Obstwiesen und alte Bäume, um naturnahe Bäche und Weiher, um die Umweltbildung mit Kindern oder um die Grünflächen im Dorf. „Der Förderpreis ist“, so Landrat Christian Meißner , „nicht für einmalige Aktionen und Projekte gedacht, sondern für längerfristiges Engagement.“

Herzensangelegenheit würdigen

Aber mit dem Preis soll „die Messlatte nicht zu hoch aufhängt werden“, erläuterte der Landrat weiter: „Der Preis will das ,Einfach-Machen’ würdigen. In einer Zeit, in der oft staatliche Förderungen und Unterstützungen den Impuls geben für umweltfreundliches Handeln, wollen wir bewusst die Personen und Gruppen ehren, denen Natur- und Umweltschutz in seinen verschiedenen Facetten eine Herzensangelegenheit ist“, sagt Christian Meißner . Wer Personen oder Gruppen kennt, die für den Förderpreis geeignet sind, kann diese bis zum 15. Februar 2023 vorschlagen, erklärt der Leiter der Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain, Michael Stromer. Ein Informationsblatt mit Anmeldebogen kann in der Umweltstation (Tel. 09575/921455) angefordert oder auch im Internet unter umweltstation-weismain.de heruntergeladen werden.

Die Vorschläge sind dann in der Umweltstation des Landkreises in Weismain oder im Landratsamt Lichtenfels , zu Händen der Umweltstation, einzureichen. red