Viele Menschen in Bayern verdanken freiwilligen Blutspenderinnen und Blutspendern ihr Leben. Das Rote Kreuz bietet Lebensretterinnen und Lebensrettern im Februar rund 300 Gelegenheiten zur Blutspende in ganz Bayern. Ein ganz besonderer Blutspendetermin findet dabei am kommenden Rosenmontag in der Lichtenfelser Stadthalle statt.

Neben der üblichen Spenderverpflegung gibt es bei diesem Termin Faschingskrapfen. Um die Blutspende noch attraktiver und unterhaltsamer zu machen, haben beim Blutspendetermin in Lichtenfels alle Spenderinnen und Spender die Chance auf attraktive Sachpreise am Glücksrad.

Verkleidung erwünscht

„Unseren Spenderinnen und Spendern wollen wir immer wieder etwas Besonderes bieten. Schließlich soll der Besuch unserer Blutspendetermine nicht nur sinnvoll sein, sondern auch Freude bereiten“, erläutert Rosemarie Göhring vom BRK-Kreisverband Lichtenfels , die gemeinsam mit ihrem Team aus ehrenamtlichen Rotkreuz-Helferinnen und -Helfern für die Spenderbetreuung zuständig ist. Sie werden auch in diesem Jahr den Termin wieder mit tollen Verkleidungen durchführen.

„Gerne können sich die Spenderinnen und Spender auch verkleiden. Die Helferinnen und Helfer sind gespannt, mit welchen Kostümierungen der Blutspendetermin besucht wird“, so Rosemarie Göhring weiter.

Der närrische Blutspendetermin findet am kommenden Rosenmontag, 20. Februar, von 15 bis 20 Uhr in der Stadthalle Lichtenfels statt.

Online Termin buchen

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. Erstspender können bis zum Alter von 64 Jahren Blut spenden.

Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (jeweils das Original) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis.

Um Wartezeiten zu vermeiden und eine möglichst reibungslose Termindurchführung zu ermöglichen, werden Spendewillige um Online-Terminreservierung auf blutspendedienst.com gebeten.

Selbstverständlich ist die Blutspende auch ohne vorherige Terminreservierung möglich, gegebenenfalls ist hier jedoch mit Wartezeiten zu rechnen. Spendewillige mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen werden nicht zur Spende zugelassen. Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes entfällt. red