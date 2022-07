Die neuen Ministranten sind im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes in der Pfarrkirche feierlich in ihren Dienst am Altar eingeführt worden: Martha Schreiber, Tim Beßler, Frieda Schreiber und Ben Beßler.

Als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit zur Messdienergemeinschaft segnete Wolfgang Scherbel, Geistlicher Rat und Pfarrer im Ruhestand, die Ministrantenplaketten. Während der Aufnahmezeremonie wurden sie den neuen „Nachwuchskräften“ feierlich überreicht und umgelegt.

Die Gemeinde freue sich sehr über den Zuwachs in der Ministrantenschar von St. Michael und wünsche den fünf Mädchen und Jungen stets viel Freude und Eifer bei ihrem liturgischen Dienst am Tisch des Herrn, so der Pfarrgemeinderat. fb