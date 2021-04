Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin stellte am Samstagnachmittag ihren blauen Daihatsu auf einer Parkfläche in der Unteren Badegasse ab. Als sie nach etwa einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug erheblich beschädigt worden war. Die vordere linke Fahrzeugseite wies massive Kratzschäden sowie Eindellungen auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um dem Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 09573/2223-0 mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen.