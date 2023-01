Für den Gesangverein Freundschaftsbund Mainroth waren die letzten drei Jahre nicht leicht. So waren in dieser Zeit der Tod von Vorsitzenden Franz Ultsch, die Absage der 900-Jahrfeier samt Gruppensingen, der Abschied aus dem Vereinslokal und der teilweise Stillstand sämtlicher Aktivitäten zu bewältigen.

Einige neue Aktive

Der inzwischen neue Vorsitzende Benjamin Kraus konnte in seinem Resümee in der Jahreshauptversammlung im Jugendheim in Mainroth jedoch bestätigen, dass nun alles wieder seinen geregelten Gang gehen sollte. Erfreut konnte er bekanntgeben, das sich nach seiner Amtsübernahme im Sommer 2021 mit Heidi Stehl, Ingo Jahn, Michael Prehmus, Karl-Heinz Kohles und Kurt Schleicher fünf neue Aktive dem Chor angeschlossen haben.

Problemlose Wahlen

Die Vorstandswahlen gingen schnell über die Bühne. Der gewählte Vorstandschaft besteht aus Vorsitzendem Benjamin Kraus, Zweitem Vorsitzenden Lorenz Götz, Schriftführer Roland Dietz, Schatzmeisterin Alexandra Marr, Zweiter Schriftführerin Margarete Hofmann, Zweitem Schatzmeister Jürgen Oetter, den Beisitzern Karin Vonbrunn, Christine Huber und Petra Oetter sowie den Kassenprüfern Stefan Eber und Martin Düthorn.

Für das Noteninventar sind Ute und Christa Petterich zuständig. rdi