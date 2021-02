Unbekannte Täter zerstörten offensichtlich mutwillig die Abdeckung eines Stromkastens am Skaterplatz im Pferdsfelder Weg. Zudem zogen sie sämtliche Sicherungen ab, so dass die Stromkabel freilagen. Auch an einem nebenstehenden Lichtmast rissen sie eine Metallabdeckung ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Um die Gefahr durch die freigelegten Stromkabel zu beseitigen, musste der Strom durch Mitarbeiter des Bauhofs abgeschaltet werden. Wer hat in den vergangenen fünf Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22-230 entgegen. pol