Wir können in Deutschland in Frieden leben. Doch dieses hohe Gut ist keine Selbstverständlichkeit, wie die Ausstellung „Erschüttert – Einschläge, die alles verändern“ des Fotografen und Journalisten Till Mayer, die in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation „Handicap International“ (HI) entstanden ist, eindrucksvoll zeigt.

Die Wanderausstellung unterstützt die Kampagne „Stop Bombing Civilians“ im Kampf gegen den Einsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten. Mayer arbeitet eng mit HI zusammen und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet.

Arbeit in Kriegsgebieten

Die Ausstellung ist bis 31. Juli jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr im Haus 1 (ehemaliges Diözesanhaus) des Bildungs- und Tagungshauses Vierzehnheiligen zu sehen. Vor Ort können über einen QR-Code weitere Informationen abgerufen werden, darunter auch eine ausführliche Spiegel-Online-Reportage des Autors mit weiteren Bildergalerien.

Mit ruhiger Stimme und klaren Worten berichtete der Fotojournalist zunächst im Viktor-von-Scheffel-Saal von seiner Arbeit in den Kriegsgebieten und den Menschen, die er interviewt hat. Ihre persönlichen Geschichten verdeutlichten die Folgen des Einsatzes von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten. Die Protagonisten, Kriegsschauplätze und Situationen hat Till Mayer in ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Fotos festgehalten. Danach ging es in die eigentliche Ausstellung im Erdgeschoss.

Hier zeigen 16 Roll-Ups Menschen, deren Leben durch den Einsatz von Explosivwaffen erschüttert wurde. Historische, politische und völkerrechtliche Aspekte der Bombardierungen wurden auf Informationstafeln in einfacher Sprache ergänzt. Den Protagonisten der Ausstellung ist gemeinsam, dass ihr Leben durch den Krieg aus den Fugen geraten ist. Doch trotz ihrer Schicksalsschläge sind sie nicht selten Mutmacher. Und Mahner gegen die Bombardierung der Zivilbevölkerung . gkle