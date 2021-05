In der Dreieinigkeitskirche in Bad Staffelstein findet am Mittwoch, 19. Mai, um 20 Uhr ein musikalisches Abendgebet statt. Die musikalische Andacht wird gestaltet von Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann an der Orgel, Pfarrerin Anja Bautz und Pastoralreferentin Susanne Lindner. Der Abend bietet in einer unruhigen Zeit einen Ort der Ruhe an. Lesungen und Gedanken zum Abend sowie romantische Abendmusiken aus England und Deutschland laden ein, die Last des Tages abzulegen und innezuhalten. Das musikalische Abendgebet dauert etwa 45 Minuten. red