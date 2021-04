Der Gottesdienst am Sonntag, 2. Mai, um 9.30 Uhr in der Christuskirche wird dem Motto des Sonntags „ Kantate “ (Singet!) entsprechend als musikalischer Gottesdienst gestaltet. Susi Schliefer (Querflöte), Thomas Meyer (Klavier/Orgel) und Monika Schneider (Sologesang) werden die musikalische Ausgestaltung übernehmen. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht das Lied „Du meine Seele singe“ von Paul Gerhardt . Für den Gottesdienst wird um telefonische Anmeldung im evangelischen Pfarramt bis Samstagmittag, 1. Mai, gebeten (09572/1579 – Anrufbeantworter). Außerdem kann der Gottesdienst via Livestream zu Hause mitgefeiert werden. Er ist unter folgendem Link abrufbar: https://youtu.be/WuMXpiqcHSk. red