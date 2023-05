Die Chaconne von Bach und Volksmusik aus Dänemark? Bibers Passacaglia und ein Schweizer Schottisch? Und das alles für Bratsche allein? Nicht ganz allein, sondern mit der Schauspielerin Jona Kuhnen von der Arturo-Schauspielschule in Köln präsentiert die exzellente Bratschistin Ursula Sarnthein am 7. Mai um 17 Uhr in der Alten Vogtei auf ihrer Viola ein abwechslungsreiches Programm. Meisterwerke des Barocks enthält es ebenso wie Tanz- und Volksmusik bis hin zu einem Ragtime von Scott Wheeler. Dazu Texte, alt und neu, u.a. von Grimmelshausen und Nora Gomringer.

Ursula Sarnthein, geboren in Deutschland, begann mit fünf Jahren, Geige zu spielen. Sie studierte ihr Instrument an der Hochschule für Musik Köln (1991-98), im Rahmen eines Stipendiums der Europäischen Union für ein Jahr am Königlichen Dänischen Musikkonservatorium in Kopenhagen sowie von 1999 bis 2002 an der Musikhochschule Winterthur.

Seit Jahren erfolgreich

1996/97 war Ursula Sarnthein Mitglied des Gustav-Mahler-Jugendorchesters. Von 1998 bis 2003 war sie Zweite Geigerin, seit 2003 ist sie Bratschistin im Tonhalle-Orchester Zürich.

2002 gewann sie zusammen mit Yukiko Ishibashi im Streichtrio Oreade den ersten Preis im Kiwanis-Kammermusik-Wettbewerb Zürich.

Neben ihrer musikalischen Tätigkeit leitet sie derzeit in einer Kommission die Matinee-Kammermusikreihe des Tonhalle-Orchesters Zürich.

Der Eintritt am 7. Mai kostet 15 Euro im Vorverkauf. Verkaufsstelle ist Buch und Papier Geis, Alte Vogtei, 2.OG (Tel. 09572/750011 Mo-Fr. oder Tel. 09572/3246). red