Wenn anstelle von Orgeltönen Motoren zu hören sind, kein Gebetbuch , sondern fest den Gasgriff in der Hand, Gottesdienstbesucher nicht in der Sonntagskleidung, sondern in Lederkluft erscheinen und die Kollekte nicht im Klingelbeutel, sondern in einem Helm landet, dann ist Motorradgottesdienst in Stublang .

Auf dem idyllischen, von Büschen und Bäumen eingerahmten Wanderparkplatz außerhalb von Stublang kamen vergangen Sonntag rund 30 Motorradfahrer, viele begeisterte Motorradfreunde und auch Autofahrer vorbei. Vor dem Altar war eine Yamaha MT-07 abgestellt. Doch das war nicht das einzig Neue, denn mit der Pfarrerin Anja Bautz und Pastoralreferentin Susanne Linder, beide von der ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein, standen auch zwei neue Seelsorger hinter dem Altar.

Beide haben die Nachfolge vom Helmuth Bautz und Matthias Beck beziehungsweise Josef Ellner angetreten. Sie segneten Mensch und Maschine.

Für Rhythmus und Gesang während der Veranstaltung sorgte die Kultband „Braazzz“ aus Kulmbach. Den Erlös spenden die Motorradfreunde Stublang /Bad Staffelstein für Ukraine-Kriegsflüchtlinge.