Eine Streife der Verkehrspolizei Coburg wollte am Sonntag gegen 14 Uhr einen Motorradfahrer in der Bamberger Straße kontrollieren. Der Biker missachte die Aufforderung stehen zu bleiben und gab stattdessen Gas. Mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h innerorts flüchtete er vor der Polizei und fuhr weiter auf die Autobahn. Hier konnte er mit Geschwindigkeiten von weit über 200 km/h bei erlaubten 120 km/h die Streife abhängen und zunächst entkommen. Noch am Nachmittag konnte ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Coburg als Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden. Es wurden Ermittlungen hinsichtlich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Verkehrspolizei Coburg bittet Zeugen , welche den Vorfall beobachtet haben oder von dem rücksichtslosen Biker gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 09561/645-211 zu melden.