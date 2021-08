Auf Initiative des Marktes Ebensfeld und des Landschaftspflegeverbandes Obermain wurden in Kooperation mit dem Bund Naturschutz (BN), dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) und dem Bezirksfischereiverband, die Bilder und Texte lieferten, Umweltbildungstafeln am Ebensfelder Badesee errichtet. Sie tragen dazu bei, den Besuchern die vielfältige Natur im und am Gewässer nahezubringen, nach dem Motto des BN: „Kennen, schätzen und schützen lernen.“

„Wir freuen uns über diese Initiative und würden weitere Standorte im Landkreis sehr begrüßen. Die Bildtafeln sind kleine Mosaiksteine dazu, die immer weiter schwindende Artenkenntnis zu verbessern. Der BN hilft hier mit Rat und Tat“, sagte Ludwig Wendler, Vorsitzender der BN-Ortsgruppe. are