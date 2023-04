Der Nachwuchsläufer des TSV Staffelstein, Noah Möller, hat in Regensburg bei der 3000-Meter-Challenge erstmals seine Form in der Freiluftsaison 2023 getestet. Nach dem Ostertrainingslager in Italien mit dem bayerischen Landeskader war es für den talentierten Läufer eine Standortbestimmung. Da Möller inzwischen der M15 angehört, gibt es für ihn in diesem Sommer erstmals die Möglichkeit, sich für die deutsche Meisterschaft in Stuttgart zu qualifizieren.

Starker Schlussspurt

Gute Wetterverhältnisse und starke Startfelder bei den verschiedenen Läufen der Männer und Frauen waren perfekte Bedingungen für gute Zeiten. Die 3000-Meter-Rennen wurden nach Meldezeiten eingeteilt. So ging es für den Staffelsteiner darum, in einem schnellen Lauf sich zu beweisen. Der Landeskaderathlet machte das sehr gut, ging das hohe Tempo mit und lief trotzdem sein eigenes Rennen. Bis zur 2600-Meter-Marke lief er konstant und zeigte auf der letzten Runde, warum der 15-Jährige zu den Besten seiner Altersklasse in Deutschland gehört. Mit einem fulminanten Schlussspurt über die letzten 400 Meter ließ er den gleichaltrigen österreichischen Meister Josua Gschwentner (Kufstein) stehen und gewann seine Altersklasse mit vier Sekunden Vorsprung in 9:34,80 Minuten.

Diese neue persönliche Bestzeit bedeutet für Möller nicht nur, dass er auf einer für ihn selten gelaufenen Distanz die Norm für den Landeskader erfüllt hat, sondern auch die Qualifikationszeit für die deutsche Meisterschaft, die bei 9:55 Minuten liegt. In der deutschen Bestenliste liegt der Staffelsteiner über die 3000 Meter auf dem zweiten Platz.

Anna Brückner siegt über 400 m

Anna Brückner, ein weiteres Staffelsteiner Lauftalent, war beim Studex-Sprintertag in Eckental am Start. Über die 100 Meter sprintete Brückner in 14,87 Sekunden auf Platz 4. Besser lief es über die 400 Meter. Hier gewann sie mit viel Durchhaltevermögen die U18-Konkurrenz in 67,5 Sekunden vor Selina Solf ( LG Eckental). Ihre Vielseitigkeit hatte die Athletin mit dem oberfränkischen Titel im Halbmarathon der U18 in 1:55,35 Stunden Anfang April in Bad Staffelstein bewiesen. red