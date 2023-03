Das Quartiersmanagement „In der Heimat wohnen“ in Bad Staffelstein bietet für Senioren Beratung, Informationen und Unterstützung an. Um auch den älteren Menschen in den angeschlossenen Ortsteilen den Zugang zu erleichtern, wurde eine „Mobile Sprechstunde“ für alle Senioren in den einzelnen Ortsteilen von Bad Staffelstein organisiert.

Gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat Uetzing laden die Quartiersmanagerin Katja Brade und der Seniorenbeauftragte Walter Mackert die älteren Bürger sowie Angehörige und Interessierte zu einem Infoabend ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 30. März, um 18.30 Uhr im Gasthof Dinkel in Weisbrem statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein Anliegen der Initiatoren ist es, dass ältere Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben können. Aber wie kann das gehen, wenn man auf Unterstützung im Alltag oder Pflege angewiesen ist?

Die Senioren und Angehörigen erfahren hier interessante Infos rund um das Thema Hilfen im Alter, Leistungsansprüche, Pflege und Betreuung, Schwerbehinderung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und vieles mehr.

Der Schriftverkehr oder Antragstellungen werden für ältere Menschen oft beschwerlich und immer komplizierter. Das Quartiersmanagement kann hierbei Unterstützung geben.

Weitere Infos erteilt das „In der Heimat wohnen“-Quartiersmanagement unter Tel. 09573 3302780, Sprechzeiten Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr. red