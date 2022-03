Grund zur Freude gab es bei den Tennis-Herren des Baur SV Burgkunstadt . Am sechsten und letzten Spieltag der Winterrunde in der Bezirksliga hatten es die Burgkunstadter in der Hand, mit einem Sieg den ersten Tabellenplatz zu sichern. Mit einem 6:0 bei Rot-Weiß Bayreuth gelang dies eindrucksvoll.

Mit Erfolgen gegen den TC Münchberg, Weiß-Blau Thurnau, Grün-Weiß Bayreuth, TC Bamberg und Rot-Weiß Bayreuth bei bei einer knappen Niederlage gegen den TC Reundorf reichte es zum Titel. Pascal Mennel und Mannschaftsführer Stefan Kornitzky, die in jedem Spiel zum Einsatz kamen, wiesen mit 10:2 bzw. 11:1 eine hervorragende Matchbilanz auf.

„Die Mannschaft hat in den vergangenen Monaten eine hervorragende Leistung gezeigt. Das Konzept, ein Team aus erfahrenen Herren mit unseren besten Nachwuchsspielern zu ergänzen, hat sich bewährt. Ein Dank gilt Trainer Vladimir Nemec, der einen großen Anteil an der Talentförderung beim Baur SV hat“, äußerte Abteilungsleiter Steffen Fischer zufrieden. sk