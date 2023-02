Für interessierte Schülerinnen und Schüler von der sechsten bis neunten Regelklasse im Mittelschulverbund Lichtenfels (MS Bad Staffelstein, MS Michelau, MS Redwitz und Herzog-Otto-Schule) sowie deren Erziehungsberechtigte findet am Dienstag, 7. Februar, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung über den Mittleren Bildungsabschluss („Mittlere Reife“) und den M-Zug an der Herzog-Otto-Mittelschule in Lichtenfels statt.

An der Herzog-Otto-Mittelschule können Schülerinnen und Schüler neben dem Qualifizierenden Mittelschulabschluss in der neunten Klasse auch den Mittleren Schulabschluss in der zehnten Klasse erreichen. Dieser sei, so Beratungslehrer Bernhard Jeßberger, „mit der Mittleren Reife an der Realschule oder am Gymnasium vergleichbar“.

Bernhard Jeßberger, selbst M-Klassenlehrer, kann aus seinem reichen Erfahrungsschatz schöpfen: „Die Mittelschule als solche bietet die Möglichkeit, sich in Ruhe zu entwickeln, um dann den Sprung in die Mittlere-Reife-Klassen zu wagen. Im sogenannten M-Zug werden die Schülerinnen und Schüler weiterhin nach dem Klassenlehrerprinzip unterrichtet und damit optimal betreut.“

Praxisorientierte Schulart

Außerdem genießen sie die Vorzüge der praxisorientierten Schulart „ Mittelschule “. Sie erwerben sich mithilfe des Leitfachs „WiB“ (Wirtschaft und Beruf) und der arbeitspraktischen Fächer fundierte Kenntnisse im Sozialen, im Umgang mit dem Computer und im Fach Technik. Das an allen bayerischen Mittelschulen eingeführte Fach Informatik sei für die digitalen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft ein weiterer wichtiger Baustein.

Für die Berufsorientierung auch in den M-Klassen seien die betreuten Praktika sowie die individuellen Beratungsgespräche mit Lehrkräften, schulischem Personal und externen Partnern Teil des Berufsorientierungskonzepts.

Voraussetzungen und Übertritt

Am Infoabend wird der M-Zug der Mittelschule vorgestellt, daneben werden seine Zugangsvoraussetzungen und Übertrittsmöglichkeiten erläutert. Außerdem erhalten alle Interessierten Informationen zur Anmeldung an der Herzog-Otto-Mittelschule.

„Selbstverständlich können sich Interessierte für eine individuelle Beratung bei uns an der HOS melden. Dies wurde in den letzten Wochen auch schon rege genutzt.“ Auch für Realschüler beziehungsweise Gymnasiasten , die Probleme haben, könne der Wechsel in eine M-Klasse in Abstimmung miteinander durchaus ein guter Weg sein. „Wir helfen gerne weiter“, so sind sich der Beratungslehrer und der Schulleiter einig und verweisen auf die telefonische (09571/795711) oder digitale (verwaltung@hos-lichtenfels.de) Kontaktmöglichkeit. red