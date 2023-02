Gesellschaftsvereine, Gemütlichkeitsvereine oder Freundschaftsbünde sind Vereine und Gesellschaften , die oft schon vor 1900 entstanden sind. Sie leisteten einen wesentlichen Teil des kulturellen Lebens zu dieser Zeit. Oft wurden sie nach dem Zweiten Weltkrieg in andere Vereine integriert. Vereinzelt existieren diese Vereine aber noch.

Wenn man in Marktgraitz von den „Gemütlichen“ spricht, meint man den Gemütlichkeitsverein, dessen Gründung auf das Jahr 1883 zurückgeht und der in diesem Jahr seinen 140 Geburtstag feiert. Der Gemütlichkeitsverein ist eine Institution in Marktgraitz , dessen kulturelles und gesellschaftliches Leben er bereichert. Leider hat es seit der letzten Versammlung einen Mitgliederschwund gegeben, führte Vorsitzender Georg Bülling zu Beginn der Jahreshauptversammlung aus. Neuaufnahmen gab es zwar acht, Austritte waren es sieben, aber leider kamen 13 Sterbefälle hinzu.

Nach fast zwei Jahren Pause wegen Corona-Pandemie gab es im vergangen Jahr wieder viele Veranstaltungen und Aktivitäten.

Problemlose Wahlen

Die anstehenden Neuwahlen gingen dann schnell mit folgendem Ergebnis über die Bühne: Vorsitzender ist erneut Georg Bülling. Ihm zur Seite steht Zweiter Vorsitzender Bernd Schneider.

Des Weiteren wurden Schatzmeister Udo Schneider, Schriftführerin Heike Schneider, Mitgliedsbeauftragter Winfried Mahr sowie die Beisitzer Wolfgang Finsel, Andre Schneider, Franz Ronald, Martin Meußer, Ulrik Nichziol, Andreas Schneider, Karin Hümmer, Jörg Partheymüller und Dietmar Krauß gewählt.

Höhepunkt der Versammlung war dann die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Johannes Böhnlein, Christa Düthorn, Thomas Finsel, Tina Finsel, Gerda Finsel, Wolfgang Finsel, Winfried Mahr, Horst Novotny, Inge Novotny und Otto Oppelt.

Auf 30 Jahre Mitgliedschaft blicken Doris Bornschlegel, Sieglinde Falkenhain, Monika Karl, Martin Meußer, Erika Partheymüller sowie Martina Seubold zurück.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Sieglinde Falkenhain, Werner Langguth, Martin Meußer, Erika Partheymüller und Martina Seubold ernannt. rdi

.