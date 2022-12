Der Schwabthaler Sportverein (SSV) nahm kürzlich die Weihnachtsfeier zum Anlass, um zahlreiche treue Mitglieder zu ehren. Doch zunächst blickte Vorsitzender Ägidius Dillinger auf das vergangene Jahr zurück, in dem es Höhen und Tiefen gab.

Die erste Damenmannschaft musste nach einem Jahr den Abstieg aus der Bayernliga hinnehmen. Aktuell belegt sie in der Landesliga Nord den vierten Platz. Die 2. Damenmannschaft spielt in der Kreisliga West. Nach Platz sieben in der Vorsaison belegt man zur Winterpause den dritten Tabellenplatz.

Am Ende der vergangenen Saison belegte die 1. Herrenmannschaft den neunten Platz. Seit der neuen Saison hat Stefan Eck das Kommando übernommen. Zur Winterpause belegen die Herren trotz zahlreicher Personalprobleme Platz acht. Die 2. Herrenmannschaft belegt in der B-Klasse aktuell Platz neun.

Grußworte sprach Stadtrat Tobias Dusold sowie 2. Bürgermeister Holger Then. Danach überreichten die Vorsitzenden kleine Präsente an Personen, die im Verein ehrenamtliche Aufgaben ausführen. Anschließend wurden langjährige Vereinsmitglieder für ihre Treue geehrt.

Für 15-jährige Mitgliedschaft erhielt die Vereinsnadel in Bronze Christian Wagner , Gabi Kreuzer, Christian Dinkel, Isabel Engelmann, Luisa Schlund, Susanne Hellmuth, Winfried Schütz, Lukas Fischer und Steffen Lieb. Die Nadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Stefanie Herold, Daniel Krappmann, Florian Lunz, Christina Gehringer, Roland Krappmann, Petra Engert, Walter Mackert, Ludwig Seelmann, Bernd Dinkel, Katja Schreiber und Jochen Dumsky. Robert Hügerich, Jürgen Kohmann , Andreas Krappmann, Alfred Schnappauf, Günter Senger, Alfons Zurek, Erwin Kerner, Wolfgang Krappmann, Gisela Greiner und Matthias Weiser erhielten die SSV Nadel in Silber mit Gold für 40-jährige Mitgliedschaft. Für 50 Jahre Mitgliedschaft beim SSV erhielt die Nadel in Gold Heinrich Gründel, Konrad Hümmer, Anita Jung, Hans Rudyk, Michael Mager, Günter Horn sowie Otto und René Beifuss. red