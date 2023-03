Die Mitglieder der Siedlergemeinschaft trafen sich zur Jahreshauptversammlung. Alle waren zufrieden, dass das Vereinsleben wieder in Schwung gekommen ist und die Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden konnten. Im Mittelpunkt der Versammlung standen auch die Ehrungen für langjährige Vereinstreue.

Vorsitzender Thomas Micheel wertete den guten Besuch als Interesse am Verein und seinem Vereinsleben. Positiv hob er hervor, dass der bei der letzten Mitgliederversammlung in einigen Positionen veränderte Vorstand gewillt ist, sich zum Wohle des Vereins einzusetzen und das Vereinsleben zu aktivieren und voranzubringen. Was aber an Ideen und Möglichkeiten aus dem Vorstand komme, brauche auch einen Nährboden. Und das seien die Mitglieder .

Deshalb appellierte der Vorsitzende, sich am Vereinsleben zu beteiligen und das Bild des Vereins nach außen zu tragen. Als besonderen Tagesordnungspunkt hob der Vorsitzende die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft hervor.

Langjährige Treue

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Siedlergemeinschaft ehrte der Vorsitzende Petra Kaltwasser-Funk und Barbara Schmidt, für 50 Jahre Werner Bischoff und Dietmar Müller und für 65 Jahre Heinz Neuber.

Mit dem Projekt „Gartenabfälle“ stellte Jochen Bauer etwas Neues im Verein vor. Die Mitglieder können gegen einen kleinen Obolus ihre Gartenabfälle, in Säcke verpackt, an der Haustür abholen, zum Wertstoffhof bringen und dort entsorgen lassen.

Die Möglichkeit dazu besteht jeden Freitag ab 15 Uhr. Telefonische Anmeldung bei Jochen Bauer. che