Über liebevoll gepackte Geschenke unter dem Weihnachtsbaum konnten sich dieses Jahr Kinder und Erwachsene , die Besucher der Tafel Lichtenfels Plus sowie der sozialen Beratungsstelle der kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) des Diakonischen Werkes Kronach-Ludwigsstadt/Michelau sind, freuen.

Die Spenden sind Teil einer Weihnachtssterne-Aktion von Mitarbeitern der Firma Samvardhana Motherson Innovative Autosystems BV. & Co. KG. in Michelau. Jeder vom Weihnachtsbaum „gepflückte“ Stern erfüllte einen individuellen Wunsch der bedürftigen Kinder und Erwachsenen .

Karoline Günther und Susanne Friedel, die die soziale Aktion organisiert hatten, übergaben die Päckchen im Namen der Belegschaft der Firma SMIA an die beiden Sozialpädagoginnen Gisela Berner und Joanna Blößl vor den Räumen der KASA- Stelle in Michelau. Mit den Gaben hätten die Spender von SMIA den bedachten Menschen eine besondere Freude gemacht. Die individuell verpackten Pakete seien mit großer Freude und Dankbarkeit entgegen genommen worden, so Berner, die einen Teil der Pakete bereits überbracht hatte. red