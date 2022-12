Die Sys-team GmbH bedankt sich bei ihren Mitarbeitern jedes Jahr zur Weihnachtszeit mit einem Weihnachtsgeschenk für deren Engagement. Dieses Jahr hatten alle wieder die Möglichkeit, anstelle ihres alljährlichen Geschenkes den Betrag zu spenden. Dabei ist die beachtliche Summe von 1035 Euro für das Sternenkinderzentrum Bayern in Bamberg zusammengekommen.

Das Sternenkinderzentrum unterstützt Familien ab Diagnosestellung in der Zeit der Schwangerschaft, der Geburt und danach. Familientrauerbegleiter stehen den betroffenen zur Seite, begleiten und unterstützen in Einzelbegleitung oder in Trauergruppen. Ein Trauercafé einmal im Monat bietet Gelegenheit zum Austausch, auch für Angehörige und alle Interessierten. Abgerundet wird das Angebot durch das Netzwerk aus Hebammen, Frauenärzten, Doulas, Sternenkindfotografen und -schneidern, Bestattern und Psychologen.

Mitarbeiter in ganz Europa

Die Mitarbeiter der Systeam GmbH freuen sich, diesen Verein mit ihrer Spende unterstützen zu können und dass die Firma dies ermöglicht.

Der Schwerpunkt der Sys-team liegt im Großhandel mit Druckern und deren Zubehör. Mit Standorten in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island ist der Systeam-Konzern europaweit mit etwa 336 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von über 600 Millionen Euro vertreten.

Das stetig wachsende Unternehmen ist auch immer auf der Suche nach engagierten und motivierten Mitarbeitern . Auch für 2023 sind wieder zahlreiche Einstellungen geplant. red