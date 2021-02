Marihuana , Kokain und Amphetamin fanden Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels bei der Personenkontrolle einer 25-jährigen Lichtenfelserin und ihres Begleiters aus dem Landkreis Bamberg am Freitagabend in der Langheimer Straße in Lichtenfels . Da die beiden außerdem keinen triftigen Grund für ihren nächtlichen Ausflug nennen konnten, erwartet sie nun neben einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz auch noch eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. pol