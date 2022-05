Nach anfänglicher Mitteilung bei der Polizeiinspektion Lichtenfels am Montagabend über einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Wendenstraße stellte sich vor Ort folgender Sachverhalt dar: Ein 19-jähriger Mann fuhr in Begleitung von zwei weiteren Insassen mit einem VW-Polo die Frankenstraße entlang und folgte dem Straßenverlauf in die Wendenstraße. In der dortigen Rechtskurve, die er vermutlich zu schnell befuhr, geriet der junge Mann zu weit nach rechts und fuhr frontal gegen einen geparkten Mercedes. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, zudem hatte der Unfallverursacher fast 1 Promille Alkohol im Blut.

Wer hat den Container besprüht?

Ein unbekannter Täter besprühte irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen einen Container, der auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Dr.-Friedrich-Bauer-Straße abgestellt war. Der Sprayer verwendete hierbei die Tags „ACAB“ und „2GW“, wodurch ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefon 09571/95200 in Verbindung zu setzen.

Unaufmerksamkeit kommt teuer zu stehen

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend. Eine Skoda-Fahrerin befuhr die Bayernstraße und wollte nach links in Richtung Unterneuses abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Mitsubishi . Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Kleintransporter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem sich drehenden und weiterrollenden Skoda . Dessen Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Sprayer wird auf Schulgelände aktiv

Zwei Holzbänke, einen Holztisch sowie einige Pflastersteine hat ein Unbekannter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf dem Schulgelände der Pater-Lunkenbein-Schule besprüht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Bad Staffelstein, Telefon 09573/2223-0.

Einbruch im Kassenhäuschen

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde das Kassenhäuschen am Badesee aufgebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Getränkeflaschen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat das geparkte Auto zerkratzt?

Zwischen dem 8. und 21. Mai wurde in der St.-Anna-Straße ein geparkter Pkw zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen. pol