Einen fröhlichen Familiengottesdienst feierte die Pfarrgemeinde Kleukheim am vergangenen Samstagabend in der Pfarrkirche St. Wolfgang.

Viele Kinder und auch Erwachsene waren kostümiert in der Kirche erschienen. Der Gottesdienst wurde von einigen Kommunionkindern und Ministranten mitgestaltet.

Pfarrer Udo Zettelmaier ließ es sich nicht nehmen, die Predigt in Versform vorzutragen. Wer Lust bekommen hat, selbst an einem Faschingsgottesdienst teilzunehmen, ist herzlich am 18. Februar in Oberküps dazu eingeladen, Beginn ist um 18 Uhr. red.