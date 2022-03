„Mit Jugendlichen glauben und leben“ – dieser Grundgedanke stand im Mittelpunkt der Synode des Evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirkes von Michelau , die in der Kordigasthalle von Altenkunstadt tagte. Vielen wurde dabei deutlich, dass Konfirmationsarbeit in gewisser Weise auch Beziehungsarbeit bedeutet.

Mit einem Willkommensgruß eröffnete Dekanin Stefanie Ott-Frühwald die Dekanatssynode , und auch Friedrich Flierl war es ein besonderes Anliegen, im Namen des Präsidiums des Dekanatsausschusses die Pfarrerinnen, Pfarrer , die Kirchenvorsteher und vielen ehrenamtlichen Kräfte der unterschiedlichsten Arbeitsbereiche des Dekanates von Michelau begrüßen zu dürfen.

Mit einem Gottesdienst wurde zunächst die Synode eingeleitet, wobei Pfarrerin Anne Salzbrenner den Leitgedanken, die Konfirmationsarbeit, ebenfalls in den Mittelpunkt stellte. In ihren einführenden Worten und aus aktuellem Anlass kam sie allerdings auch nicht umhin, die nüchterne Tatsache, dass gegenwärtig in dreißig Ländern dieser Erde Krieg herrscht, einzugehen. Wie schrecklich dabei die Auswirkungen dieser kriegerischen Auseinandersetzungen sind, so Pfarrerin Salzbrenner, verdeutlichten die Ereignisse in der Ukraine. Besonders betroffen seien auch diejenigen Mitmenschen bei uns, die Angehörige und Freunde in Russland und in der Ukraine hätten. „Obwohl wir uns in relativer Sicherheit fühlen und trotz Corona treffen können, haben viele Menschen ganz einfach Angst.“

Vom Umgang mit der Angst

Auch im Matthäus-Evangelium 26, 36 – 46, damit hatte die Seelsorgerin bereits zu ihrem Predigttext übergeleitet, gehe es um den Umgang mit der Angst. Die schlafenden Jünger, von denen in der Bibelstelle gesprochen wird, „lassen uns erkennen, wie wichtig es ist, sich nicht nur dem Aktionismus zuzuwenden, sondern ganz einfach einmal für die Mitmenschen da zu sein.“ Dieses „Wachbleiben“ gelte in besonderem Maße auch im Umgang mit den Jugendlichen, wobei es manchmal nicht leicht sei, es mit ihnen auszuhalten, auf sie einzugehen und selbst Ruhe zu bewahren. Vielmehr bedeute „mit Jugendlichen zu glauben und zu leben“, ihnen nicht alle Probleme aus dem Weg zu räumen oder sie in ein bestimmtes Denkmuster zu pressen, sondern für sie wach und ganz einfach da zu sein und mit ihnen zusammen einen Weg zu finden.

Der festliche Gottesdienst gab danach auch den Rahmen für die Einführung der neugewählten Dekanatsjugendkammer, die künftig vor allem die Aufgaben der evangelischen Jugendarbeit im Dekanatsbezirk Michelau obliegen. Dekanin Stefanie Ott-Frühwald stellte dabei die jungen Mitchristen David Holland ( Michelau ), Jan Robisch (Lichtenfels), Jakob Eisentraut (Bad Staffelstein), Dominik Stumpf ( Michelau ) und Leonie Braun (Schney) sowie als Stellvertreter Lewis Vicent (Schney) der Dekanatssynode vor und sprach ihnen den kirchlichen Segen zu. Sie wünschte dabei den Mitgliedern der Jugendorganisation des Dekanates vor allem Kraft, Mut und Freude an ihrem Dienst und dass sie gleichsam einem Licht für andere Menschen leuchten möge, damit diese ebenfalls die Liebe Gottes erfahren dürfen.

Bericht aus Tansania

Interessante Ausführungen konnte auch die Partnerschaftsbeauftragte Veronika Flierl vom Partnerdekanat in Tansania vermitteln, wobei mehreren jungen Menschen dort, häufig Halb- oder Vollwaisen, eine Ausbildung oder der Besuch einer weiterführenden Schule ermöglicht werden konnte.

Mit Pfarrer Michael Stein und Diakon Tobias Bernhard, beide von der Fach- und Servicestelle für Konfirmanden-Arbeit in der evangelischen Landeskirche von Bayern, wandten sich anschließend gleich zwei Referenten der Konfirmandenarbeit in Bayern zu. Sie sprachen die zusammengetragenen Langzeitstudien an und kamen nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass auch in der „Konfi-Arbeit“ neue Wege gegangen und die Herausforderungen der Zeit angenommen werden müssen. Denn die Gesellschaft werde immer älter und das Zeitalter zusehends digitaler. Als wesentliche Ziele wurden bei allen Befragungen der jungen Menschen in der Konfirmationszeit der Empfang des kirchlichen Segens und das damit verbundene Familienfest genannt. Andererseits verdeutlichten die Konfirmanden bei alledem, dass sie auch Antworten der Kirche auf ihre Fragen und persönlichen Bedürfnisse erwarten.

Den „Konfis“ seien bei alldem Freundschaften und Beziehungen wichtig und insofern sei die Konfirmandenarbeit in gewisser Weise auch als Beziehungsarbeit zu sehen. Der heranwachsenden Generation müsse man Raum und Zeit geben und sie sollte auf allen Ebenen in die Gemeindearbeit einbezogen werden.

Auf Augenhöhe begegnen

Die Konfirmanden mit ihren Wünschen und Anliegen nicht in einen festen Rahmen zu pressen, sondern ihnen die Möglichkeit einer Beteiligung an ihrer Kirchengemeinde auf Augenhöhe zu bieten oder vielleicht sogar neue Aufgabenfelder mit der Jugend zu erschließen, dies seien ebenfalls lohnenswerte Aufgaben, betonten die beiden Geistlichen.

Weitere Tätigkeitsfelder der Haupt- und Ehrenamtlichen in einem Dekanat könnten dabei unter Begriffen wie Verantwortung, Beauftragung und Mitsprache entstehen, verdeutlichten Stein und Bernhard. Sie wünschten, dass es gelingen möge, recht oft gemeinsam mit den Konfirmanden unterwegs zu sein und auf diesem Weg gleichsam eine Brücke zu ihnen zu bauen, wobei sie dann erkennen würden, dass sie in ihrer Kirchengemeinde ernstgenommen werden und so am Ende Zufriedenheit entsteht.

Diese Darlegungen und damit verbunden die Rahmenrichtlinien für die Konfirmationsarbeit innerhalb der Evangelischen Landeskirche von Bayern standen bei einer folgenden Diskussion ebenfalls im Mittelpunkt.