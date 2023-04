Die Feier der Erstkommunion in den Lichtenfelser Pfarreien fand am Samstag mit 29 Kindern und am Weißen Sonntag mit 22 Mädchen und Buben jeweils in der Pfarrkirche Heilige Familie statt.

Gemäß dem Motto „Mit Jesus unterwegs“ seien wir mit Jesus auf unserem Lebensweg unterwegs, er wolle uns in schönen und schweren Stunden begleiten und uns die Kraft geben, in dieser Welt gut und verantwortlich miteinander umzugehen, so Stadtpfarrer Roland Neher, der beide Gottesdienste zelebrierte.

Pastoralreferent Clemens Grünbeck, der die Kommunionkinder ein halbes Jahr lang auf die Feier ihrer Erstkommunion vorbereitet hatte, wies die Erstkommunionkinder auf das Bild auf ihrer Kommunionkerze hin, das das Thema „Mit Jesus unterwegs“ verdeutliche.

Der abgebildete Regenbogen stehe nämlich auch für einen Weg, auf dem Fußspuren zu finden seien. Es ist ein Weg der Hoffnung, den die Kinder in der Kommunionvorbereitung gemeinsam begonnen haben und der nun fortgesetzt wird. Was man mit diesem Weg verbinden kann, stellten die Kinder gemeinsam mit den Gruppenleiterinnen dar.

Bedeutungsvolle Farben

Das Blau des Regenbogenweges stehe für „Glaube“, für den Glauben an Gott, an das Gute im Menschen und an den Frieden in der Welt. Die Farbe Grün wird mit Leben, Natur und Hoffnung in Verbindung gebracht. Sie stehe für die Bewahrung der Natur und der Schöpfung, eine der größten Aufgaben unserer Zeit. Die Farbe Rot stehe für Liebe und Leidenschaft. Die Erstkommunion sei ein Zeichen der Liebe Gottes, die die Kinder mit anderen teilen sollen, indem sie sich für ein gutes Miteinander, für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.

Die Farbe Violett stehe für den Traum von einer neuen Welt. Es gehe darum, die Welt besser und menschlicher zu machen. Gelb sei die Farbe der Sonne, der Wärme und der Freude. Gott schenke den Kindern immer Menschen, die sie lieben und diese Lebensfreude in ihnen wecken und mit ihnen teilen, wünschte eine Gruppenleiterin den Kommunionkindern.

Schließlich erneuerten die Kommunionkinder ihr Taufversprechen, erhielten die an der Osterkerze entzündeten Kommunionkerzen und empfingen zum ersten Mal die Heilige Kommunion.