41 Christen hatten sich am vergangenen Sonntag in der Arnsteiner Pfarrkirche St. Nikolaus eingefunden, um ihre Jubelkommunion zu feiern. Vor 25, 40, 50, 60, 70, 75, 80 und 85 Jahren waren die Jubelkommunikanten zum ersten Mal an den Tisch des Herrn getreten.

Unter den Klängen der Blaskapelle Kauppert zogen die Christen bei schönem Wetter vom Kindergarten in das frühlingshaft geschmückte Gotteshaus und wurden dort mit festlicher Orgelmusik von Organist Peter Schütz empfangen. Dabei wurden sie von den diesjährigen Kommunionkindern begleitet.

Es sei schön, wenn Menschen nach sehr langer Zeit sich ihrer Kindheit erinnern und zum gegebenen Anlass ihrer ersten heiligen Kommunion gedenken und ihre Jubelkommunion feiern, begrüßte Pfarrer Gerhard Möckel die Jubilare. In seiner Ansprache stellte Pfarrer Möckel einen roten Faden in den Mittelpunkt. Den Faden löste er von der Osterkerze. Er meinte, dass jeder hier in der Kirche einen roten Faden im Leben habe. Der rote Faden Christsein sei lebensnotwendig, er weise den Glaubensweg, um gut durchs Leben zu kommen. Die Jubelkommunion habe also schon vor vielen Jahren mit der Taufe angefangen. Die Eltern haben begonnen, den roten Faden zu legen, ein Vorbild zu sein. Erstkommunion , Selbstständigkeit, Firmung, Berufswahl, Familiengründung, wo sollte es hingehen? Was ist mir und war wichtig? Was nehme ich mit auf meiner Lebensreise - roter Faden, wer hatte ihn schon mal verloren? Der rote Faden drücke an diesem Tage aus, dass das Band so lange wie möglich im Glauben an Gott halten sollte. Eines Tages würden alle den Faden wieder zurückgeben, doch Gott sei da, „er hat ja versprochen dazubleiben“, predigte der Pfarrer . Dies sei ein Versprechen, das für immer gelte.

Die Lesungen und Fürbitten wurden von Jubilaren übernommen. Nach dem feierlichen Auszug traf man sich zu Erinnerungsfotos. Am Nachmittag ging es wieder ins Gotteshaus zur festlichen Dankandacht, gestaltet von Wortgottesdienstleiter Gerhard Popp. Im Anschluss wurde bei Kaffee und Kuchen in der Gastwirtschaft Frankenhöhe in gemütlicher Runde zwanglos an die alten Zeiten erinnert. thi