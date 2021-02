Der Polizeistation Bad Staffelstein wurde am Montagnachmittag mitgeteilt, dass auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Niederau und Wiesen ein Pkw im Schnee stecken geblieben sei. Außerdem solle sich auch ein Hund dabei befinden. Die Streifenbesatzung brachte am Unfallort in Erfahrung, dass eine Frau mit einem geliehenen Auto und zwei Hunden unterwegs gewesen war. An ihrem Wohnanwesen teilte die 58-Jährige den Beamten mit, dass sie sich festgefahren habe und sie weder das geliehene Auto noch die zwei Hunde etwas angehen würden. Während sich Tierheimmitarbeiter um die Hunde kümmerten, musste sich der Fahrzeughalter um die Bergung des Wagens kümmern. Die Frau erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem auch gegen das Tierschutzgesetz.