Lichtenfels — So aufgeräumt und nahezu harmlos wie der 20-Jährige, der sich am Dienstag im Amtsgericht zu verantworten hatte, wirken Angeklagte nicht immer. Erst recht nicht, wenn ihre Taten in Zusammenhang mit Drogen stehen. Doch offenbar hatte der gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßende Mann eine Läuterung mitgemacht.

Gleich sechs Anklagepunkte hatte die Staatsanwaltschaft gegen den Lichtenfelser im Laufe der Zeit zusammengetragen. Sie alle stammten aus dem Jahr 2019 und da insbesondere aus dem Herbst und Winter. Doch nahezu immer ging es dabei um einen gewinnbringenden Weiterverkauf von Haschisch und Marihuana . Mal waren es 0,3 Gramm, mal 3,3 Gramm, mal vier Gramm.

220 Euro eingenommen

Insgesamt nahm der jetzige Auszubildende zwischen dem 18. Oktober und dem Nikolaustag durch diese Verkäufe 220 Euro ein. Nahezu immer kam es zur Übergabe von Geld und Ware aufgrund von per Whatsapp getroffener Absprachen. Es war das Gewerbsmäßige, was bei den Taten des bis dato nicht vorbestraften Mannes auffiel.

Richter Matthias gab ihm Gelegenheit, zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen und erlebte alsbald einen ruhigen und besonnen wirkenden Twen. "Ich habe mit den Leuten keinen Kontakt mehr", eröffnete der Mann und räumte alles aus der Anklageschrift ein. "Ja, das habe ich begangen, auf jeden Fall." Doch nicht nur wegen sprachlicher Sortiertheit wirkte der Lichtenfelser glaubwürdig, auch wegen der Konsequenzen, die er selbst zu seinem Tun zog. "Es wurde mir dann richtig bewusst, dass ich eine Straftat begehe", erklärte er die ihn beherrschenden Gedanken, auf Grundlage derer er einen Entschluss fasste. Worum es ihm ging, war eine stationäre Entgiftung in Kutzenberg.

Einen Schlussstrich gezogen

"Das war ein Schlussstrich und ich habe zu meinem Papa gesagt: Es wird Zeit. Ich fass' das nicht mehr an, ich will die Abhängigkeit nicht mehr haben." Doch für den Fall, dass es noch je zu einem Rückfall komme, versicherte der junge Mann, sich einer Langzeittherapie stellen zu wollen.

Nach all den Versicherungen begann Richter Matthias Huber sich für die anderweitigen Vorleben des Angeklagten zu interessieren. Es ging ums Schulische, um berufliche Ziele und den bisherigen Lebenswandel. Zu Letzterem ließ sich sagen, dass der Angeklagte keine Voreintragungen im Führungszeugnis hatte, zu Ersterem stellte sich heraus, dass er Schwierigkeiten zu überwinden hatte, letztlich aber selbst für seinen Ausbildungsplatz sorgte. Jetzt befindet sich der 20-Jährige im zweiten Lehrjahr und konnte davon berichten, dass sein Ausbildungsbetrieb zufrieden mit ihm ist.

Richter Huber kam mit sich überein, der Staatsanwaltschaft vorzuschlagen, von einer Bestrafung im klassischen Sinne abzusehen. "Ich bin der Meinung, dass Sie ordentlich auf einem guten Weg sind", so Huber. Es sollte keine Haftstrafe auf Bewährung oder Geldstrafe ausgesprochen werden.

Einjährige Schulung

Stattdessen stellte Huber den Lichtenfelser vor die Wahl, ein Jahr lang an einer regelmäßigen Schulung zur Lebensführung teilzunehmen. Andernfalls könnte es schlimmer kommen. Der 20-Jährige nahm das Angebot umgehend an.