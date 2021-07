Die ökumenische Kurseelsorge Bad Staffelstein lädt am Samstag, 31. Juli, zum Fahrradpilgern ein. Die Radtour hat den Titel „Komm! Wir radeln, meditieren und singen gemeinsam“, und bei ihr darf auch die Seele hinterherkommen. Der Weg ist etwa 25 Kilometer lang und leicht bis mittelschwer. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der evangelischen Dreieinigkeitskirche in Bad Staffelstein , Georg-Herpich-Platz 3. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 29. Juli, notwendig; weitere Informationen und Anmeldung bei Pilgerbegleiterin Bettina Marg, Telefon 0152/25242128, oder per E-Mail unter bettinamarg@gmx.de. red