Bei der Mitgliederversammlung der DJK Franken Lichtenfels wurden mit Michael Eichhorn, Maurice Koch und Stephan Müller drei neue Vorstände gewählt. Schriftführer wurde Wolfgang Klerner, Kassier Alexander Degen. Als Ausschuss-Mitglieder wurden bestimmt: Abteilungsleiter Fußball Kevin Mosberger, Jugendleiter Christian Göpfert. Vorsitzender des Bau-Ausschusses ist Dirk Schaller, Vorsitzender des Vergnügungs-Ausschusses ist Ulli Kotschenreuter, Vorsitzender des Wirtschafts-Ausschuss ist Marcel Weber. Zu Kassenprüfern wurden Moritz Lieb und Robert Fritz gewählt.

Die trotz des aktuellen Tabellenstandes der ersten Mannschaft insgesamt erfreuliche Entwicklung im fußballerischen Bereich und bei der Sportanlage wurden ebenfalls beleuchtet.

Eingangs stellte der amtierende Vorsitzende Thomas Treubel fest, dass die erste Mannschaft der DJK zwei Aufstiege von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga geschafft habe, aus der man allerdings nach einem Jahr wieder hätte absteigen müssen. Die zweite Mannschaft sei in diesem Zeitraum ebenfalls zweimal aufgestiegen und schlage sich in der Kreisklasse im Wettbewerb mit vielen ersten Mannschaften aus dem Landkreis sehr beachtlich. Dies könne man zweifellos als die mit Abstand besten sportlichen Erfolge in der fast 100-jährigen Geschichte der DJK Franken Lichtenfels bezeichnen.

Ausgangspunkt dazu sei ganz wesentlich das verdienstvolle Engagement des langjährigen Vorstands Bertram Klee gewesen. Josef Breunlein