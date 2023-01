Bei bewundernswert geistiger Frische und körperlichem Wohlbefinden durfte am Mittwoch Oskar Wolf seinen 90. Geburtstag feiern.

Post bekam das Geburtstagskind rechtzeitig zum Ehrentag von Nichte Lenore aus New York. Tochter Thea mit ihrem Mann kamen aus den Niederlanden in die Adam-Riese-Stadt angereist. Bürgermeister Marion Schönwald überbrachte die Glückwünsche der Stadt Bad Staffelstein sowie Gemeindereferent Daniel Wehrfritz im Namen der Pfarrgemeinde.

Seit 72 Jahren unfallfrei

1933 wurde der Jubilar als drittes von fünf Kindern von Anton und Auguste Wolf in Stetten geboren, dort besuchte er auch zwei Jahre die Volksschule. Nach dem frühen Tod seiner Eltern wuchs Oskar bei seiner Tante Rosa in Gleußen auf, während einige Geschwister nach Bamberg ins Kinderheim kamen. In Gleußen besuchte er dann auch die Volksschule weiter. Im Alter von 14 Jahren begann der Jubilar sieben Jahre lang in Herreth beim Hufschmied und Wagner Hauk im Schmiedehandwerk zu arbeiten.

Danach war Oskar Wolf 17 Jahre bei der BayWa in Kaltenbrunn in der Werkstatt sowie im Außendienst beschäftigt. Mit 38 Jahren wechselte er zu Kaiser-Porzellan nach Staffelstein, wo er bis zum Ruhestand beschäftigt war, unter anderem als Chauffeur des Chefs. „Seit mittlerweile 72 Jahren bin ich unfallfrei unterwegs“, erzählt der 90-Jährige stolz. Mit seinem Mercedes ist er noch täglich unterwegs.

Im Oktober 1955 lernte Oskar Wolf auf der Kerwa in Kaltenbrunn in der Gastwirtschaft Schleicher die Bedienung Martha Böhm kennen und lieben. Im Februar 1957 gaben sie sich das Jawort. Aus der harmonischen Ehe gingen die Kinder Thea und Rita hervor.

Nach 63 gemeinsamen Ehejahren verstarb im Mai 2020 seine Ehefrau im Alter von 82 Jahren. Das Geburtstagskind ist Mitglied im Gartenbauverein in Bad Staffelstein . gkle