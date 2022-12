Es ist immer wieder bewundernswert und schön, wie sich Menschen um andere, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, kümmern. Angelika Geyer , die auf vielfältigste Weise in der Flüchtlingsbetreuung tätig ist, hatte zusammen mit den Verantwortlichen der Wasserwacht eine wunderbare Idee.

Ganz besondere Aktion

Vor einigen Wochen konnten Menschen mit Flüchtlings- oder Migrationshintergrund die Möglichkeit wahrnehmen, an einem Schwimmkurs für Erwachsene der Wasserwacht Altenkunstadt im Küpser Hallenbad teilzunehmen.

Die Menschen kamen aus dem Irak, Syrien oder dem Iran. Fünf Mal ging es zum Schwimmenlernen. Obwohl die Teilnehmer von ihrem Zuhause keine Badeeinrichtung in diesem Rahmen kennen, waren alle mit Eifer und Empathie dabei.

Der Vorsitzende der Wasserwacht, Bastian Groß, betonte, dass das Ganze auch mit der Begegnung von Menschen aus einem anderen Kulturkreis sehr viel Freude gemacht habe. Im Moment leben die Menschen in öffentlichen Einrichtungen, aber auch schon im eigenen Wohnraum in Burgkunstadt und in Altenkunstadt . Bei der Veranstaltung „Main-Nachten“ der Wasserwacht Altenkunstadt kamen sie alle wieder zusammen, um sich für ihre Schwimmausbildung zu bedanken. rdi