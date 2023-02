Seinen 90. Geburtstag feierte Michael Weidner. Der Jubilar wurde 1933 in Kümmersreuth als viertes von acht Kindern von Barbara und Johann Weidner geboren. Er arbeitete drei Jahre lang in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Pettstadt. Anschließend verschlug es ihn für einige Jahre nach Stuttgart zur Firma Bosch. Danach arbeitete Weidner bis zu seinem Ruhestand bei der Firma Neupert Schotterwerk Kaider. Da schon drei Geschwister von Weidner ihr Eheglück in Stublang gefunden hatten, hielt auch er Ausschau in der Lautergrundortschaft.

Auf dem Tanzboden beim Geldner in Loffeld lernte das Geburtstagskind 1959 die aus Stublang stammende Theresia Horn kennen und lieben. 1962 führte der Jubilar seine Resi in der Stublanger Kirche zum Traualtar. Gerne erinnert man sich noch an das diamantene Ehejubiläum , das im vergangenen Jahr begangen wurde.

Aus der Ehe gingen die Kinder Wolfgang, Christine, Bernadette, Bernhard und Alexandra hervor. Zusammen mit den zwölf Enkeln und den beiden Urenkeln Marie und Fritz waren sie unter den Ersten, die dem Vater, Opa und Uropa ihre Aufwartung machten.

Da sich Michael Weidner jahrelang im örtlichen Vereinsleben engagierte und dort sein handwerkliches Geschick mit eingebracht hat, kamen natürlich auch Vereinsabordnungen der Feuerwehr und des Obst- und Gartenbauvereins, um ihm zu gratulieren. gkle