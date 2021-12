Die Kleiderkammer „Schnäppchen-Shop“ des Malteser-Hilfsdienstes Altenkunstadt , die 25 Jahre lang in einer Halle im Gewerbegebiet untergebracht war, verlässt ihren Stammsitz und wechselt auf die andere Mainseite. „Künftig sind wir in Burgkunstadt im Industriegebiet Seewiese anzutreffen“, verkündet Leiter Willi Fruck (rechts). Der Umzug ist bereits in vollem Gange. Laut MHD-Ortsbeauftragtem Georg Vonbrunn (links) ist die Neueröffnung in der Schuhstadt für das Frühjahr 2022 geplant. Foto: Bernd Kleinert