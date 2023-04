Wer glaubt, aus Oberfranken kämen keine Musiker von internationalem Format, der irrt. Einer, der dieses Vorurteil Lügen straft, ist der Kulmbacher Gitarrist Marcel Völkel, der vor einigen Jahren mit seiner damaligen Band „Dying Gorgeous Lies“ im Vorprogramm weltbekannter Metalbands durch die USA tourte.

Auferstanden aus den Trümmern dieser Combo ist die Gruppe „Wasteland Clan“, die am Freitag, 21. April, in der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe „Nepomuk“ die Stücke ihres Debütalbums „The End Of Time“ präsentiert. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Karten sind im Vorverkauf unter okticket.de und an der Abendkasse erhältlich.

Was seine ehemalige Band betrifft, macht der Musiker aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Manchmal merkt man im Leben, dass es in der bestehenden Konstellation einfach nicht mehr funktioniert und sich die Prioritäten im Laufe der Jahre verschoben haben. Dann muss man konsequent sein und einen Schlussstrich ziehen, auch wenn es weh tut.“

Mystisch und geheimnisvoll

Über die bürgerlichen Namen seiner neuen musikalischen Mitstreiter hält sich Völkel bedeckt. Schließlich mögen es Hard’n’Heavy-Bands mystisch und sagenumwoben.

Völkel, der im Quintett in die Rolle des Messias geschlüpft ist, gibt Einblicke in die lyrische und musikalische Welt des Quintetts. Vor dem Hintergrund der „Postapokalypse“ würden die Hintergrundgeschichten der einzelnen Figuren näher beleuchtet.

„In diesem Zusammenhang werden auch Themen wie Glaube, Politik, Wut, Trauer oder Verlust angesprochen.“ Die Musik beschreibt er als eine Mischung aus Heavy, Power und Thrash Metal. Auch der Begriff „Symphonic Metal“ sei schon gefallen. „Das liegt wohl am weiblichen Gesang sowie den Streichern und dem Synthesizer, die ab und zu zum Einsatz kommen“, vermutet der Gitarrist aus der Bierstadt.

Die Ambitionen mit seinem neuen Ensemble sind ähnlich hoch wie mit dem alten. „Mindestens semiprofessionell soll es wieder werden“, betont der Musiker. Dass für die Record-Release-Party die Altenkunstadter Kleinkunstkneipe „Nepomuk“ und nicht etwa eine Großstadt ausgewählt wurde, mag Außenstehende überraschen, hat für Völkel aber einen guten Grund, der die heimischen Fans freuen dürfte.

„In unserer Region gibt es kaum Konzerte größerer Bands. Deshalb wollen wir wenigstens die Album-Präsentation in der Heimat machen, bevor wir hoffentlich bald wieder auf Welttournee gehen. stö