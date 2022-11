Im Jahr 1992 veröffentlichen „Blind Guardian“ mit „Somewhere Far Beyond“ das Referenzwerk des deutschen Speed Metal . Ihre jüngste Heldenreise „The God Machine“ zeigt aber, wie man den Furor und die Kraft der Jugend spielend zu magischem neuen Leben erweckt.

Reise in die Vergangenheit

„The God Machine“ ist das Album, mit dem die Band ihre ganz persönliche Büchse der Pandora öffnen und sich ihrer Vergangenheit stellen. Sänger Hansi Kürsch bringt es so auf den Punkt: „Wir haben sehr viel aus unserer eigenen Geschichte aufgegriffen, um auf diesem Fundament ein neues Zeitalter einzuläuten.“

Im Zuge ihrer Live-Tournee machen „Blind Guardian“ im kommenden Jahr auch in Lichtenfels halt. Am 30. September heizen die Hardrocker ab 20 Uhr ihrem Publikum in der Stadthalle ein. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk. red