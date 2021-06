Mit großer Freude präsentieren einige engagierte Mitglieder der Umwelt-AG des Meranier-Gymnasiums die Fahne und die Urkunde der Auszeichnung als Umweltschule. Diese Anerkennung erhielt die Schule für ihr Engagement im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung im Schuljahr 2019/2020. Dabei mussten zwei Handlungsfelder zum Thema „Umwelt und Nachhaltigkeit“ bearbeitet und in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Das erste Handlungsfeld waren Maßnahmen zur Müllvermeidung und Mülltrennung. Es wurden Mülltrennbehälter in der Aula und im Lehrerzimmer aufgestellt und die Mitglieder der Umwelt-AG besuchten alle 5., 6. und 7. Klassen im Unterricht, um zu erklären, warum man Müll vermeiden soll und wie man ihn richtig trennt. Im zweiten Handlungsfeld „Maßnahmen zum Klimaschutz und zur biologischen Vielfalt “ führte die Umwelt-AG am Weihnachtsbasar ein Klimaquiz mit tollen Preisen durch und bereitete den Vortrag „Energievision 2050“ für die ganze Schulfamilie vor. Dabei konnten die Schüler Fragen zum Thema „Energie und Klima“ sammeln und dem Referenten bei der Veranstaltung stellen.

Eine vor allem bei den jüngeren Schülern beliebte Aktion der Umwelt-AG war der wöchentliche Pausenverkauf: Es wurden Hefte und Blöcke aus recyceltem Papier und Schokolade von „Plant for the planet“ verkauft.

Während die Klassen 5 bis 10 von Dezember bis Juni im Distanzunterricht waren, organisierte die Umwelt-AG die „MGL-Umweltschutz-Challenge“: Schaffen wir am MGL 1000 Aktionen für unsere Erde? Unter den Teilnehmern werden 100 umweltfreundliche Preise, gestiftet vom Elternbeirat und vom Verein der Freunde und Förderer, vergeben. red