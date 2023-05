Kürzlich trafen sich die Geschichtsfreunde Unterzettlitz zu ihrer Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus von Unterzettlitz , wobei der Vereinsvorsitzende Dieter Lorenz zahlreiche Mitglieder des 2008 gegründeten Vereins begrüßen konnte, darunter auch Stadträtin und Ortssprecherin Bärbel Köcheler.

Die unter der Leitung von Bärbel Köcheler und Claudia Mathieu-Kolling durchgeführten Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Dieter Lorenz und stellvertretender Vorsitzender Hubert Kolling wurden im Amt bestätigt. Georg Lorenz und Andrea Lungkwitz-Fiedler übernehmen die Posten des Kassierers und der Schriftführerin. Zu Beisitzern wurden Anton Köcheler, Roland Schnapp und Manfred Butzin, zu Kassenprüfern Siegfried Lorenz und Martin Leicht gewählt.

Ein gemeinnütziger Verein

Anschließend berichtete Hubert Kolling über den aktuellen Stand der Schriftenreihe „Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kultur von Unterzettlitz “. Da an diesem Abend auch drei neue Mitglieder anwesend waren, erinnerte er zuerst an das Anliegen der Geschichtsfreunde Unterzettlitz , denen die „Förderung der Erforschung und Veröffentlichung der Ortsgeschichte von Unterzettlitz einschließlich seiner früheren Filialgemeinde Niederau in Form einer mehrbändigen Ortschronik“ am Herzen liege. Der Verein, der laut Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig arbeitete, könne dabei durchaus stolz auf seine bisher geleistete Arbeit sein, da er bereits sechs umfangreiche Bände zu verschiedenen Themen der Ortsgeschichte mit zusammen rund 2.500 Seiten veröffentlicht habe.

Die Fertigstellung des aktuellen, bereits seit gut fünf Jahren laufenden Projektes zur Erarbeitung eines „Häuserbuches“ von Unterzettlitz im Umfang von zunächst drei Bänden habe sich – unter anderem bedingt durch die Coronapandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen – erheblich verzögert. Zudem, so der Zweite Vereinsvorsitzende , habe jemand Neues gefunden werden müssen, der das Layout zu realisierbaren Bedingungen übernahm. Inzwischen sei aber der erste Band mit einem Umfang von 550 Seiten fertiggestellt und in der Druckerei; eine Vorstellung des Buches werde in Kürze folgen. Hubert Kolling