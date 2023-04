Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht im großen Sitzungssaal des Landratsamtes standen die Ehrung bewährter und umsichtiger Kraftfahrer sowie die Neuwahl des Vorstands.

Die Neuwahlen brachten keine wesentlichen Änderungen. Alfons Hrubesch wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt. 2. Vorsitzender: Kevin Tischer, Schriftführer: Walter Bott, Kassier: Herbert Körner, Kassenprüfer: Fred Köhlerschmidt.

Keine Unfälle dank Schulwegdienst

Die Kreisverkehrswacht übernehme seit Jahrzehnten vielfältige Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherheit , die von den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu den Senioren reichten, betonte der Kreisvorsitzende Alfons Hrubesch in seinem Rechenschaftsbericht. Besonders stellte er den Schulwegdienst heraus. 1981 habe man mit sechs Schulweghelfern in Schney und Altenkunstadt angefangen, mittlerweile verrichten im Landkreis an 18 Einsatzstellen annähernd tausend Schulweghelfer ihren wichtigen Dienst. Durch ihren vorbildlichen Einsatz habe es seit 42 Jahren keinen einzigen Unfall an den gesicherten Übergängen gegeben, stellte Hrubesch fest. Mit mehr als 30.000 Stunden ehrenamtlichem Dienst seien sie die Säule der Kreisverkehrswacht. Ein besonderer Dank gelte dabei den Gruppenleiterinnen für die Planung und Unterstützung.

Wichtig sei auch der überörtliche Gedankenaustausch. So habe er im vergangenen Jahr die Schulweghelfer zu einer Tagesinformationsfahrt nach Karlsbad und zu einer viertägigen Fortbildung an den Wörthersee eingeladen. Ein Rückgang sei dagegen bei den Verkehrskadetten festzustellen. Ein Grund sei sicher der Ausfall vieler Veranstaltungen während der Pandemie gewesen. Zumindest funktioniere noch der Einsatz der Kadetten am Meranier-Gymnasium und am Zebrastreifen beim Landratsamt.

Von fast 1000 von Landrat Meißner eingeladenen Fahranfängern, so Hrubesch, hätten nur 152 die Gelegenheit wahrgenommen, an einem kostenlosen Fahrsicherheitstraining teilzunehmen. Die älteren Verkehrsteilnehmer , die anlässlich ihres 60. Geburtstages von der Sparkasse zu einem Fahrsicherheitstraining eingeladen werden, würden dies fast alle in Anspruch nehmen.

Schließlich freute sich Alfons Hrubesch, dass er als Anerkennung für vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr sechs Männer als „bewährte Kraftfahrer “ auszeichnen konnte. Das Ehrenzeichen Gold mit Eichenkranz für 40 Jahre erhielten Hans-Jürgen Deumlich und Friedbert Weiß (Seubersdorf). Das Ehrenzeichen Goldenes Lorbeerblatt für 50 Jahre erhielten Lothar Küntzel (Bad Staffelstein) und Lothar Wittmann (Weidhausen); für 60 Jahre Bruno Vogler ( Lichtenfels ) und Klaus-Dieter Träger (Unterlangenstadt). thi