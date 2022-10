In diesem Jahr stellt das Netzwerk Schulwirtschaft Lichtenfels bereits zum 15. Mal den Schülerinnen und Schülern im Landkreis Lichtenfels ein Hausaufgabenheft zur Verfügung. Zum Schuljahresbeginn durften sich fast 1250 Jugendliche der letzten beiden Jahrgangsstufen sämtlicher Schularten über ein kostenloses Exemplar freuen.

Das Hausaufgabenheft beinhaltet, neben dem schul- und hausaufgabenorientierten Kalendarium, eine Vielzahl an wissenswerten Informationen für einen erfolgversprechenden Übertritt von der Schule in das Berufsleben. Dabei finden die Schülerinnen und Schüler interessante Tipps für die erfolgreiche Bewerbung bzw. den Start in die Ausbildung. Abgerundet wird das Heft mit konkreten und aktuellen Ausbildungsangeboten von Firmen aus dem Landkreis Lichtenfels und Umgebung. Insgesamt nutzten 30 heimische Unternehmen das Angebot, um sich mit ihren Inseraten bei den potenziellen Bewerbern vorzustellen und von einer Ausbildung im eigenen Betrieb zu überzeugen. Landrat Christian Meißner begrüßte die erneute kostenlose Bereitstellung. „Die Krise hat gezeigt, dass vieles verstärkt in die digitale Welt gewandert ist. Umso wichtiger ist das Hausaufgabenheft in seiner gedruckten Form als Begleiter im Schulalltag.“ Stellvertretend für alle Schulen im Landkreis Lichtenfels wurde das Hausaufgabenheft an der Herzog-Otto-Mittelschule in Lichtenfels vorgestellt. red