Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Tafel Burgkunstadt standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung . Herbert Mayer wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

Die Arbeit der Tafel sei in den letzten Jahren deutlich umfangreicher geworden, berichtete der Vorsitzende eingangs. Derzeit sind 167 Bedarfsgemeinschaften (Haushalte) mit 244 Erwachsenen und 154 Kindern bei der Tafel Burgkunstadt abholberechtigt. Die Zahl ist in den letzten beiden Jahren kontinuierlich gestiegen, im Jahr 2021 waren es nur 68 Kundenhaushalte mit 104 Erwachsenen und 67 Kindern.

Versorgung nicht einfach

„Natürlich nehmen wir alle Bedürftigen als Kunden auf“, sagt Mayer, aber bei dem großen Andrang sei es sehr schwierig, alle gut zu versorgen. Die Menge der gespendeten Waren ist nicht mehr so groß, weil die Geschäfte ihre Lagerhaltung reduziert haben. Deshalb fehlt es oft an frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse. „Zum Glück erhält die Tafel immer wieder Lebensmittelspenden oder Lebensmittelgutscheine, die uns sehr helfen“, so der Vorsitzende. Das während der Pandemie eingeführte „Schiebersystem“, bei dem jeweils ein Helfer den Kunden durch den Laden begleitet, soll beibehalten werden, da es den Ablauf verbessert habe.

Unverzichtbar sind inzwischen auch die Dolmetscher aus den Reihen der Asylsuchenden, die zum Helferteam gehören.

Bei den Wahlen wurden neben Herbert Meyer die zweite Vorsitzende Helga Mayer, die Kassiererin Edith Hahn, die Schriftführerin Ingrid Kohles, die Beisitzer Evi Dinkel, Ulrike Kuhn, Rita Kordylla, Ursula Wagner, Konrad Zapf und Dieter Geyer sowie die Kassenprüfer Karlheinz Kohles und Rainer Schamel gewählt. ik