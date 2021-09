Max Hübner aus Unnersdorf gilt als eines der größten Speerwurf-Talente. Im Rasenkraftsport-Dreikampf mit ( Hammerwerfen , Gewichtwerfen und Steinstoßen) startete der 16-Jährige erstmals bei den deutschen Titelkämpfen für den TSV Stadtsteinach .

Im Wurfzentrum Kulmbach-Stadtsteinach, der Heimstätte seines Leichtathletik-Vereins UAC Kulmbach, hat die Sportart eine Tradition. Für Hübner ging es einmal darum, seine Vielseitigkeit zu beweisen.

Gewichtsklassen von Vorteil

Die Einteilung in Gewichtsklassen kommt dem drahtigen, aber relativ leichten Athleten entgegen. Im Mittelgewicht (bis 72 kg) der B-Jugend ging der Gymnasiast also motiviert zur Sache. Gleich in der ersten Disziplin, dem Gewichtwerfen, ging der Unnersdorfer in Führung. Er beförderte das 7,5 Kilo schwere und 50 Zentimeter große Gerät auf 21,80 Meter.

Steigerung mit dem Hammer

Im Hammerwerfen verbesserte sich Hübner um knapp fünf Meter. Das das 5-Kilo-Gerät beförderte er auf 46,08 Meter. Im Steinstoßen kam der 16-Jährige mit dem ebenfalls 7,5 Kilo schweren Eisenklotz auf 9,51 Meter und erzielte hinter Samuel Schöße (RKV Bebra/10,04 Meter) die zweitbeste Weite seiner Klasse.

Mit großem Vorsprung Meister

Schließlich holte sich der Unnersdorfer verdient und souverän mit 2384 Punkten seinen ersten deutschen Meistertitel im Rasenkraftsport, gefolgt von Luca Brückner (SuS Olfen/2188 Punkte) und Schöße (2052). ms