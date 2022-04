Ein Hilferuf aus der Burgkunstadter Partnerstadt Gostynin in Polen erreichte vor kurzem Ilona Gliwa, die Ansprechpartnerin für die Städtepartnerschaft Gostynin und Burgkunstadt . Gostynins Bürgermeister, Edmund Zielinski, bittet um Unterstützung bei der Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Täglich treffen dort Busse mit geflüchteten Menschen ein, die in Notunterkünften untergebracht werden müssen. Mittlerweile fehlt es an Betten oder Feldbetten, Bettwäsche und vielen anderen Dingen. Aufgrund der jahrelangen guten und freundschaftlichen Kontakte zwischen der Gmina Gostynin und Burgkunstadt bittet der Bürgermeister um Unterstützung und Hilfe. Dringend benötigt werden Feldbetten, Matratzen jeder Größe, Bettwäsche, Schlafsäcke, Wolldecken, Handtücher , Rucksäcke und Reisetaschen oder Koffer sowie Hygieneartikel. Auch Kinder- und Jugendkleidung und brauchbare Spielsachen werden gerne angenommen. Altbürgermeister Petterich hat sich nach diesem dringenden Hilferuf entschlossen, selbst mit einem Klein-Lkw der Firma Panzer nach Gostynin zu fahren, um die Spenden vor Ort abzugeben. Wer noch saubere und brauchbare Sachen hat und diese gerne spenden möchte, kann diese bis Donnerstag, 7. April, von Montag bis Freitag, 16 bis 18 Uhr, bei ihm in der Georg-Will-Straße 10 in Burgkunstadt abgeben. Er ist für Rückfragen unter der Nummer 0174/9500793 zu erreichen. Die Sachspenden sollen möglichst in Kartons verpackt und beschriftet werden. Der Hilfsgütertransport startet am 9. April nach Gostynin. red