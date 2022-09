Nach dem Rückzug der Tischtennis-Herren des TTV 45 Altenkunstadt aus der Verbandsliga in die Bezirksklasse B ist die höchst angesiedelte Mannschaft aus dem Kreis Lichtenfels jetzt der TTC Burgkunstadt in der Landesliga Nordnordost. Bei den Damen spielt de TV Schwürbitz nach seinem Aufstieg in der Bezirksoberliga. Bei den Jungen wagt der TTC Geutenreuth den Sprung in die Landesliga.

TTC Burgkunstadt

Nachdem der TTC Burgkunstadt die vergangene coronabedingte Halbserie mit dem fünften Rang im Zehner-Mannschaftsfeld abgeschlossen hat, möchte er auch in der nun beginnenden Saison 2022/23 in der ersten Tabellenhälfte landen. Die Chancen hierzu scheinen nicht schlecht zu stehen, denn die „Schuhstädter“ können auf ihr bisheriges Stammsextett zurückgreifen, so dass in den Ranglistenpositionen keine Veränderungen vorgenommen werden mussten. Der TTC geht mit folgender Aufstellung auf Punktejagd: 1. Manuel Eideloth, 2. Ricco Linz, 3. Stefan Kern, 4. Gerald Nidetzky, 5. Sven Pol, 6. Niklas Klieme. Ihren Auftakt bestreiten die Burgkunstadter am 1. Oktober beim Vorjahresvierten SV Mistelgau . Am Samstag, 8. Oktober, steigt um 17 Uhr das erste Heimspiel gegen den TTC Tiefenlauter.

Duo in der Bezirksoberliga

In der Herren-Bezirksoberligasind neben je vier Mannschaften aus dem Kreis Coburg und Bamberg der TV Schwürbitz und der TTC Lettenreuth vertreten. Bei den Schwürbitzern hat sich eine personelle Veränderung ergeben. Mit Dominik Endres-Backert vom TTC Küps hat der TV eine neue Nummer 4. Weichen musste dafür Jochen Mahr, der nun der neue Spitzenspieler der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga ist. Zuletzt war Schwürbitz auf dem respektablen vierten Tabellenplatz zu finden. Die starke Nummer 1, Michael Sünkel, und seine Mannen haben sicherlich nichts einzuwenden, wenn sie sich auch in der neuen Serie im vorderen Tabellenbereich einnisten. Ob der Aufsteiger aus der Bezirksliga , der TSV Eintracht Bamberg, eine hohe Auswärtshürde darstellt, wird sich zum Auftakt an diesem Samstag, 23. September, zeigen. Eine Woche später, am Freitag, 30. September, gastiert ab 20 Uhr der TTC Tiefenlauter II in Schwürbitz.

Beim Vorjahressechsten TTC Lettenreuth ist Michael Schlottke, der ohnehin nur ein Spiel bestritten hatte, nicht mehr mit von der Partie. Für ihn rückt auf Position 6 Georg Gahn in die Mannschaft nach. Er war als Ersatzmann schon sechsmal eingesprungen und verzeichnete dabei eine positive Einzelbilanz. Viel Vertrauen setzen die Lettenreuther wieder in ihr vorderes Trio mit Manuel Bojer, Christopher Sandberg und Christian Lutter. Zum Start an diesem Samstag, 23. September, 19.30 Uhr, will das Team um Spielführer Markus Gack die Scharte von der 5:9-Niederlage (nach 4:3-Führung) auswetzen.

Bezirksliga

In der Bezirksliga wird der Tischtenniskreis Lichtenfels vertreten durch den TTC Schmeilsdorf, TV Schwürbitz II, TTC Unterzettlitz und TTC Burgkunstadt II sowie den beiden Kronacher Vereinen TTC Tüschnitz und TTC Küps. Der Startschuss ist am vergangenen Wochenende bereits für Schmeilsdorf und Schwürbitz II gefallen. Beide Teams standen sich gegenüber, wobei Schmeilsdorf mit dem Heimkehrer und höherklassig erfahrenen Dimytro Nazaryschyn seinen 7:5-Vorsprung nicht ins Ziel brachte (Endergebnis 8:8). An diesem Freitag, 23. September, empfängt der TTC Unterzettlitz den SV Walsdorf und der TV Schwürbitz II zu seiner zweiten Partie die TSG Bamberg II. Am 7. Oktober schlägt der TTC Burgkunstadt II erstmals auf (gegen TSG Bamberg II).

Schwürbitzerinnen Außenseiter

Bei den Damen tritt der TV Schwürbitz nach dem Aufstieg in die Bezirksoberliga gegen die Konkurrenz aus dem Coburger Raum an. Die Schwürbitzerinnen sind bezüglich ihrer TTR-Leistungswerte Außenseiter, doch verfügen sie mit Melanie Imhof, Anja Walter und Kathrin Herrmann über ein Trio, das in der Bezirksklasse A starke Auftritte hingelegt hat. So ließ Imhof mit einer Einzelbilanz von 18:0 aufhorchen.

Schwierige Aufgaben warten auf die Nachwuchsakteure Jakob Erhardt, Sophia Barnickel und Yannick Hessel vom TTC Geutenreuth in der Jungen-19-Landesliga. Respekt muss man dem TTC deshalb zollen, weil er als Tabellendritter der Bezirksoberliga die Aufstiegsgelegenheit gewagt hat. hf