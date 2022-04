Am Sonntagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Lichtenfels eine Streitigkeit in der Krappenrother Straße gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte ein 25-Jähriger einem 45-Jährigen mit einem Baseballschläger gegen den Arm geschlagen und war anschließend geflüchtet. Der Täter konnte in der Nähe aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Der 45-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert. Den 25-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Alarmanlage überführt Ladendieb

Am Samstag kaufte ein 17-Jähriger in einem Drogeriemarkt eine Getränkedose und bezahlte diese an der Kasse. Als er den Laden verließ, schlug die Alarmanlage an. Daraufhin wurde er von einer Angestellten angehalten. Im Rucksack des jungen Mannes befanden sich mehrere unbezahlte Gegenstände im Wert von etwa 90 Euro. Mit seiner Tat konfrontiert, gab er den Diebstahl zu. Im Anschluss wurde er durch die hinzugezogene Polizeistreife seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Mitsubishi angefahren und geflüchtet

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mitsubishi Lancer die Bamberger Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Gustav-Heinemann-Straße nahm ihm ein unbekannter Fahrzeugführer die Vorfahrt. Aus diesem Grund musste der 18-Jährige nach rechts ausweichen, touchierte den Bordstein und beschädigte sich seine vordere rechte Felge. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefon 09571/9520-0. pol