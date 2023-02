Anders als das bisher angebotene und weithin bekannte Schlachtfest boten die Schwürbitzer Feuerwehrler vor Kurzem stattdessen ein Schäuferla-Schlemmen im Gerätehaus von Schwürbitz .

Bereits am frühen Vormittag trafen zahlreiche „Frühschöppler“ im Feuerwehrhaus ein und die Schankmannschaft stand in den Startlöchern. Die Küchenmannschaft bot gegen Mittag die röschen Schäuferla an.

Die etwas andere „Winteraktion“ kam gut an. Am Nachmittag boten einige Frauen Kaffee und Kuchen an, der im Gemeinschaftsraum bei angenehmen Temperaturen auch zahlreiche Abnehmer fand. sam