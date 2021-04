Der Gottesdienst am Samstag, 1. Mai, beginnt um 10.30 Uhr direkt an der Kapelle. Dies ist der erste Gottesdienst an der Kapelle nach deren Renovierung. Aus Brandschutzgründen sind zukünftig ausschließlich die in der Kapelle erhältlichen Kerzen zu nutzen. Für den Weg zur Kapelle darf keine Prozession gebildet werden. Auch bei diesem Gottesdienst gelten die bereits bekannten Einschränkungen: Personen mit Symptomen von Erkältungskrankheiten jeglicher Schwere sowie Kontaktpersonen I und II können nicht teilnehmen. Es besteht durchgehende FFP2-Maskenpflicht, der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu haushaltsfremden Personen ist einzuhalten und es findet kein Gemeindegesang statt. red